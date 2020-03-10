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قبل محاكمته.. زوج نانسي عجرم يهرب إلى قبرص

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تداولت وسائل إعلامية، اليوم الثلاثاء، خبر هروب فادي الهاشم زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، قبل النطق في القضية، التي يعد فيها الهاشم متهماً بقتل الشاب السوري محمد الموسى.

ووفق ما تمَّ تداوله فإن فادي الهاشم زوج نانسي عجرم هرب إلى قبرص، وذلك قبل النطق بالقضية المتضمنة اتهامه بالقتل العمد.

وأشار نشطاء عبر تغريدات على منصة “تويتر” إلى أنه في حال ثبوت اتهام الهاشم بالقتل العمد، فإنه سيتم اتهام بعض الشهود ومنهم زوجته بالشهادة الكاذبة، بسبب اختلاف رواياتهم خلال التحقيق معهم ولمخالفة أقوالهم ماتم تسجيله بكاميرات المراقبة.

وفي حال ثبوت اتهامه فأعتقد أنه سيتم اتهام بعض الشهود ومنهم زوجته بالشهادة الكاذبة، بسبب اختلاف رواياتهم خلال التحقيق معهم ولمخالفة أقوالهم ماتم تسجيله بكاميرات المراقبة.

ونشرت رهاب بيطار، محامية الشاب السوري القتيل مقطع فيديو تداوله ناشطون عبر “تويتر”، قالت إنها تفاجأت بخروج فادي الهاشم، زوج نانسي عجرم، على الرغم من موانع السفر المفروضة عليه ضمن إجراءات القضية.

وأشارت إلى أن هذا يعد مهزلة، خاصة أن زوجة الشاب السوري الشهير إعلاميًا بـ قتيل الفيلا، قد تم منعها من الخروج خارج لبنان أثناء مرافقتها لجثمان زوجها إلى سوريا، حيث مسقط رأسه.

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