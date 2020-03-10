إصابة قائد الجيش البولندي بـ"كوورنا"

10 مارس 2020 - 08:48 م

أصيب قائد القوات المسلحة الوطنية في بولندا، الجنرال ياروسلاف ميكا، بفيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الدفاع البولندية، اليوم الثلاثاء، في بيان نشر على صفحتها في "تويتر"، إن إصابة قائد الجيش تم تأكيدها بعد عودته من اجتماع لمجلس عسكري عقد في ألمانيا. وأضاف البيان أن حالة ميكا مستقرة وأن جميع الأشخاص الذين رافقوه في رحلته جرى عزلهم في الحجر الصحي.

ورصدت السلطات الطبية البولندية 20 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، حيث نقل 467 شخصا إلى المستشفيات للاشتباه بإصابتهم بهذا الفيروس الخطير، إضافة إلى أكثر من ألف شخص يقبعون في الحجر المنزلي.

وفرضت السلطات الرقابة الصحية على مدار الساعة على حدود البلاد، إلى جانب قرارها إلغاء الفعاليات الجماعية كافة.

وبدأ فيروس كورونا المستجد في الانتشار من مدينة ووهان الصينية، أواخر ديسمبر الماضي، الأمر الذي صنفته منظمة الصحة العالمية بالتفشي الواسع للمرض متعدد البؤر، والحالة الطارئة ذات الأبعاد الدولية.

وخارج الصين، تعد كوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران الدول الأكثر إصابة بالفيروس، كما تم تسجيل حالات الإصابة به في أكثر من 100 دولة، بما فيها روسيا.