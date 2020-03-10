نشأت الديهي: ماكينات انتاج الشائعات ضد الداخل المصري لم تتوقف منذ 2011

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلف باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، حيال كل من أذاع أخبارًا أو بيانات كاذبة، أو شائعات، تتعلق بفيروس كورونا المستجد، أو غيره، بهدف تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين المواطنين، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.