نشأت الديهي: ماكينات انتاج الشائعات ضد الداخل المصري لم تتوقف منذ 2011

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلف باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، حيال كل من أذاع أخبارًا أو بيانات كاذبة، أو شائعات، تتعلق بفيروس كورونا المستجد، أو غيره، بهدف تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين المواطنين، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أننا نحارب الشائعات، وعندما يكون هناك ظرف استثنائي لا ينبغي أن ننساق خلف الشائعات، وهذا القرار يؤكد أنت الدولة المصرية جادة في مواجهة الشائعات التي تستهدف تعكير مزاج المواطن المصري وجعله يسير على أطراف أصابعه.
وتابع، أن ماكينات انتاج الشائعات المخصصة للداخل المصري وتكدير المزاج العام المصري، لم تتوقف منذ عام 2011، منذ أول فأس ضربت في مسيرة الدولة المصرية الإصلاحية، متحديًا أن يكون مشروع واحد في مصر من المشروعات القومية لم يتم الهجوم عليه ممن أسماهم الغرابيب السود.