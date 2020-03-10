  • الثلاثاء 10 مارس 2020
  • بتوقيت مصر10:12 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
عزيزة

حكايات وأسرار.. الصعايدة من بيع الطيور إلى الجوائز الدولية

الشوالي

عصام الشوالي بعد توقفه عن التعليق: أسرتي أهم

عمر كمال

مفاجأة.. مطرب "بنت الجيران" يخطب بطلة التسريب الإباحي

عباس كامل

اللواء عباس كامل يزور جنوب السودان (تفاصيل)

حسن نصر الله

إصابة حسن نصر الله بـ"كورونا"

ديوان الإفتاء

وقف اعتناق الإسلام في دولة عربية بسبب "كورونا"

المملكة العربية السعودية

السعودية..وفاة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله آل سعود

طنطاوى

الوجه الآخر للشيخ «محمد سيد طنطاوي»

أرشيفية

بعد تحذيرات الأرصاد.. هذا ما سيحدث يوم الخميس

أرشيفية

8 طرق لتعزيز نظام المناعة للحماية من فيروس كورونا

الحكومة تتوعد من ينشر أخبار كاذبة عن كورونا

آخر الأخبار

مدبولى
مدبولى
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

بعد كورونا.. فنان شهير ينشر فيديو من داخل الحجر الصحي

#

تصريح مفاجئ من قائد الحرس الثوري الإيراني عن كورونا

#

أول حالة تعافي من "كورونا" في البحرين

#

ماذا قال عميد معهد القلب السابق عن الوقاية من" كورونا"

كلف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، حيال كل من أذاع أخباراً، أو بيانات كاذبة، أو شائعات، تتعلق بفيروس "كورونا المستجد"، أو غيره، بهدف تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين المواطنين، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وصرّح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن هذا التكليف يأتى فى إطار الجهود المبذولة من الدولة المصرية لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، حيث تلاحظ في الآونة الأخيرة انتشار الشائعات، وتناقل المعلومات المغلوطة من خلال بعض المواقع الإلكترونية، وكذا وسائل التواصل الاجتماعي، وسرعة تداولها من قِبل أفراد المجتمع.

وشدد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء على جميع المواطنين عدم تداول أي بيانات أو معلومات غير صادرة عن الجهات المعنية الرسمية، وضرورة تحري الدقة والحيطة، في تداول أي بيانات أو معلومات، تفادياً للوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية، مؤكداً أنه لن يتم التهاون فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

الوادى العظيم .. والذهاب الى ما سيأتي

د. هشام الحمامي

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» قبل محاكمته.. زوج نانسي عجرم يهرب إلى قبرص
» أسعار الذهب تعاود الانخفاض وتسجل هذا الرقم
» الكويت.. هتك عرض بائعة داخل محل ملابس
» "التنين" يضرب مصر الخميس.. والحكومة تعطل الدراسة
» "كورونا" يصل الجيش الأمريكي
» إعلامية شهيرة تتلقى «لامبورجيني» هدية من ملياردير سعودي
» الطيران السعودي يسافر إلى 4 دول عربية فقط
» إيطاليا.. شوارع خالية بسبب كورونا
» فرنسا.. "كورونا" يصل مكتب الرئيس ماكرون
» مباراة برشلونة ونابولي مهددة بالتأجيل بسبب كورونا
» السعودية والكويت تحسمان أمر موظفي المنطقة المقسومة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:52 ص

  • فجر

    04:53

  • شروق

    06:16

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:32

  • مغرب

    18:05

  • عشاء

    19:35

من الى
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة
التراويح