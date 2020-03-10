مؤشر جديد مبشر للسيطرة على فيروس كورونا

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك مؤشر مبشر من الصين اليوم، حيث انحصرت حالات الإصابة لتسجل 19 حالة فقط، وهو أقل عدد يتم تسجيله منذ تفشي المرض بوهان الصينية في 21 يناير الماضي، والرئيس الصيني أعلن أنه تم السيطرة على تفشي كورونا المستجد في بؤرة انتشاره في وهان.