» "كورونا" يصل الجيش الأمريكي

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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" اليوم، الثلاثاء، وجود إصابات في صفوف قواته بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إنها سجلت 3 إصابات في صفوف قوادها في كوريا الجنوبية وأوروبا والولايات المتحدة.

وكان الجيش الأمريكي أعلن أن قائد القوات الأمريكية في أوروبا الفريق كريستوفر كافولي ربما قد أصيب بفيروس كورونا.

وأضاف في بيان أن "كافولي" وعدد من الموظفين من الولايات المتحدة ربما أصيبوا بالفيروس خلال خلال مشاركتهم في مؤتمر عقد مؤخرا في أوروبا.

وأوضح أن قائد الجيش الأمريكي في أوروبا يمارس حاليا "المراقبة الذاتية" ويقوم بمهماته العملية عن بعد.


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