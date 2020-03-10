» فرنسا.. "كورونا" يصل مكتب الرئيس ماكرون

10 مارس 2020 - 07:17 م

أعلن قصر الإليزيه، الثلاثاء، وضع مدير مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قيد الحجر الصحي بعد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وذكر القصر في بيان أن مدير مكتب ماكرون سيظل قيد الحجر الصحي حتى التأكد من عدم إصابته بالفيروس.

وسجلت فرنسا حتى الآن 1606 إصابة فضلًا عن 30 حالة وفاة.

واتخذت الحكومة الفرنسية العديد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس أبرزها إقامة مباريات الدوري بدون جمهور حتى إشعار آخر.