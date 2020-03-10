8 طرق لتعزيز نظام المناعة للحماية من فيروس كورونا

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فتحي مجدي

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لا يشغل الناس في العالم الآن أكثر من البحث عن طرق وقائية للحفاظ على مناعة الجسم في مواجهة فيروس كورونا.

وعلى الرغم من عدم وجود علاج له حتى الآن، إلا أن هناك بعض الخطوات المعقولة التي يمكن للناس اتخاذها لتعزيز مناعتهم ومقاومة الفيروسات ونزلات البرد والأنفلونزا.

ويوجد عدد من الطرق التي يمكن من خلالها دعم نظام المناعة للإنسان وجعله قويًا وفعالًا قدر الإمكان، وتتمثل وفق ما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية في الآتي:

. تقليل التوتر

يمكن للضغوط أن تثبط الجهاز المناعي وتجعل الإنسان أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، حسب خبراء.

توصلت الأبحاث إلى أن التوتر يؤدي إلى إفراز هرمون الكورتيزول، الذي يمكن أن يعزز الالتهاب، وهو مقدمة للعديد من الأمراض في الجسم.

قد يتداخل الإجهاد المزمن أيضًا مع قدرة خلايا الدم البيضاء على مكافحة العدوى، مما يجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض.

وقالت الدكتورة جينا ماكوتشي، إحدى أبرز أخصائيي المناعة في بريطانيا: "الإجهاد هو أحد أبرز أسباب عدم التوازن في نظام المناعة، والتعرض للعدوى".

وأضافت: "من المهم أن تحاول التقليل قدر المستطاع من خلال تقنيات التنفس، أو قضاء بعض الوقت للحصول على فنجان جيد".

. أكل الكثير من الفاكهة والخضار

تناول الكثير من الفاكهة والخضار كل يوم يمكن أن يحقق العجائب في النظام المناعي.

وقال الدكتور ""بيث وارين"، مؤلف كتاب "أسرار فتاة كوشير": "الفواكه والخضار تساعد في تسليح الجسم بمضادات الأكسدة التي يحتاجها لمحاربة الإجهاد التأكسدي، الذي يؤدي إلى الإصابة بالأمراض".

وأشار إلى أن الخضروات مثل البطاطا والقرع والجوز والبنجر غنية بالبيتا كاروتين التي تتحول إلى فيتامين أ في الجسم، متابعًا: "نحن بحاجة إلى فيتامين (أ) للحفاظ على بطانات الغشاء المخاطي في الأنف والرئتين قوية بما يكفي لمقاومة العدوى".

وتشمل الأطعمة الأخرى الفواكه مثل البرتقال والمانجو والمشمش والبطيخ.

. الحصول على النوم جيد

عندما لايحصل الجسم على النوم الكافي، لن يكون قادرًا على محاربة العدوى. لهذا السبب من المهم للغاية التأكد من حصولك على قسط كبير من النوم.

. غسل اليدين بانتظام

الحفاظ على عادات النظافة الجيدة يمكن أن يساعد حقًا على مقاومة العدوى الصحة، وذلك من خلال غسل اليدين جيدًا بالماس والصابون بعد الحمام، وقبل وبعد إعداد الطعام وفي أوقات أخرى خلال اليوم.

. ممارسة الرياضة

ممارسة التمارين الرياضية أمر ضروري لتعزيز الصحة بشكل عام.

وقال فرانكي بروجان، خبير التغذية في "فارما نورد" ببريطانيا: "ممارسة التمارين الرياضية بانتظام هي وسيلة رائعة لدعم الجهاز المناعي".

وأضاف: "بما أن التمرينات يمكن أن تساعد في دعم الدورة الدموية الجيدة، فإن هذا يعزز الخلايا المناعية بشكل أكثر فعالية".

وفقا لدراسة نشرت في المجلة البريطانية للطب الرياضي، فإن الأشخاص الذين يمارسون خمسة أيام أو أكثر في الأسبوع تتراجع لديهم فترة الإصابة بالأمراض التنفسية إلى أقل 46 في المائة، مقارنة بالذين يمارسون الرياضة مرة واحدة فقط في الأسبوع أو لا يمارسونها على الإطلاق.

6. فيتامين د

فيتامين (د) ضروري لنظام المناعة الصحي، لكونه يساعد في تحفيز إنتاج الببتيد، وهي مواد في الجسم قادرة على محاربة البكتيريا والفطريات والفيروسات.

يقول فرانكي بروجان، اختصاصي التغذية: "تشمل المصادر الغذائية لفيتامين (د) البيض والسمك الدهني، ولكن من الصعب الحصول على مستويات موصى بها من الطعام وحده، لذلك يختار الكثير من الناس تناول مكملات فيتامين" د ".

7. التوقف عن الخمر

شرب الخمور يستنزف خلايا المناعة. وقالت شينا كركشانك، أستاذة علم المناعة بجامعة مانشستر لصحيفة "الجارديان": "تشير بعض الدراسات إلى أن خط الدفاع الأولى لا يكون فعالاً لدى الأشخاص الذين تناولوا الكثير من الكحوليات".

8. الإقلاع عن التدخين

حذر العلماء من أن المدخنين يواجهون خطرًا متزايدًا في الإصابة بفيروس كورونا، لأن يضعف وظيفة الرئتين، ويجعل المدخنين الناس أكثر عرضة للإصابة به.

وقال البروفيسور كريس وايت، كبير الأطباء في الحكومة البريطانية: "لكي أكون واضحًا، فإن توصيتي هي التوقف عن التدخين".


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