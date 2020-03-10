» السعودية والكويت تحسمان أمر موظفي المنطقة المقسومة

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الكويت

موظفين

المنطقة المقسومة

توصلت كل من الكويت والسعودية إلى اتفاق يتعلق بموظفي المنطقة المقسومة المشتركة بين البلدين لحل الأزمة التي تعرضوا لها مؤخرا وأربكت عملهم عقب إغلاق المملكة  منافذها البرية أمام مواطني الدول الخليجية بسبب فيروس كورونا .

ووفقا لما نشرته صحيفة ”الراي“ الكويتية  فقد توصلت البلدين لاتفاق مشترك لمرور العاملين بمنطقة العمليات المشتركة عبر المنافذ البرية، وسيتم تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية من الجانبين بما يضمن سلامة الجميع أولا ويحافظ على سير العمل.

وكانت السعودية قررت إغلاق منافذها البرية أمام الدول الخليجية ومنها الكويت اعتبارا من السبت الماضي وحتى إشعار آخر، ما تسبب بإرباك ومنع مئات الموظفين في الكويت العاملين بمنطقتي العمليات المشتركة في الخفجي والوفرة من عبور المنافذ لمباشرة عملهم.

وطلبت الشركة الكويتية لنفط الخليج، منذ دخول القرار السعودي حيز التنفيذ، من جميع العاملين في المنطقة المشتركة البالغ عددهم نحو 800 عامل في منطقة الخفجي المشتركة، عدم عبور المنافذ البرية مع السعودية، حتى  يتم التنسيق بشأن عملهم واستثناؤهم من هذا القرار.


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