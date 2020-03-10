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كشف طبي على جميع القادمين لمصر بداية من الغد

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قال وزير الإعلام أسامة هيكل، إنه بداية من الغد سيتم عمل كشف طبي سريع على جميع الوافدين إلى مصر من الخارج للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا.

وأضاف هيكل، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الصحة هالة زايد ووزير السياحة والآثار خالد العناني، أنه بداية من يوم الغد سيتم إجراء كشف طبي سريع على جميع الوافدين إلى مصر للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد، في حين أكدت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد أنه لا حاجة لتعليق الدراسة بسبب الفيروس إلى الآن.

وتابع وزير الإعلام، إن «بداية من الغد جميع الوافدين من الخارج سيتم عمل كشف طبي عليهم للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا».


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