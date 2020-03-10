  • الثلاثاء 10 مارس 2020
  • بتوقيت مصر06:29 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
طنطاوى

الوجه الآخر للشيخ «محمد سيد طنطاوي»

الممرضة

ممرضة إيرانية تصرخ: 100 مصاب بكورنا ماتوا أمامي

أرشيفية

بعد تحذيرات الأرصاد.. هذا ما سيحدث يوم الخميس

ترامب وبن سلمان

"ترامب" يهاتف "بن سلمان" بعد احتدام الخلاف مع روسيا

تعطيل الدراسة بالمعاهد الأزهرية والجامعة

تعطيل الدراسة بالأزهر الخميس.. وإجراءات لمواجهة كورونا

كورونا

الرئيس الصيني يعلن سيطرة بلاده على "كورونا"

أرشيفية

الدولار يقفز بشكل جنوني أمام الجنيه

الملك سلمان

بعد إعلان الطوارئ..الملك سلمان يصدر أوامر ملكية عاجلة

مدبولى

رسميًا.. تعطيل الدراسة على مستوى الجمهورية

طائرة تركية

طائرة تركية تهبط في مطار القاهرة بشكل مفاجئ

إنجي خوري تصدم الجميع بصورة مخلة وآية قرآنية محرفة

الصفحة الأخيرة

إنجي خوري
إنجي خوري
Advertisements

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

ابنة محمود ياسين تصدم الجميع بمرض والدها الخطير

#

فنانة شهيرة تصدم الجميع بإعلان إصابتها بالسرطان

#

زينة تصدم الجميع: تزوجت أحمد عز عرفيًا

#

إنجي خوري تصدم الجميع وتعترف بإقامة علاقة مع فنان شهير

فنانة

قران

انجي خوري

صورة مخلة

محرف

صدمت الفنانة السورية المثيرة للجدل، متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بنشر صورة مخلة لها على السرير بملابس فاضحة.

وأثارت الفنانة السورية موجة من الغضب والجدل بيم متابعيها، ليس بسبب صورها الجريئة، فالجمهور اعتاد على ظهورها الغير أخلاقي، ولكن ما أثار الجدل أن الفنانة علقت على صورها التي ظهرت فيها "شبه عارية"، كاتبة آية قرآنية بشكل خاطئ، حيث كتبت:"ويوم تقول ياربي ليتني كنت ترابا"، والآية الصحيحة قوله تعالى " ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا".

وانهالت التعليقات المهاجمة للفنانة  إنجي خوري، بسبب استعانتها بآية قرآنية على صور مخلة وكذلك كتابتها بشكل خاطئ ومحرف.

وعلق أحد متابعيها قائلًا :" بصى انتى تعملى ما بدالك بس ربنا والقرآن والرسول خط أحمر لواحده شمال زيك".

وقال آخر :" والله علي اد ما الصور مش لايقة علي اللي بتقولية بس بتمنالك من قلبي الهدايه".

وعلق آخر :" الآيه بتقوليها غلط انا من رأيي متدخليش نفسك في القرآن وخليكي في نفسك".

 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

الوادى العظيم .. والذهاب الى ما سيأتي

د. هشام الحمامي

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» السعودية والكويت تحسمان أمر موظفي المنطقة المقسومة
» مباراة برشلونة ونابولي مهددة بالتأجيل بسبب كورونا
» تهز مصر.. تعاشر صديق ابنها وتقيم حفلات سادية على ابنتها
» الدوري الإسباني بدون جماهير خوفًا من كورونا
» احم وجهك من الإصابة بـ"كورونا" بهذه الخطوات
» سر زيارة وزيرة الهجرة للمعادي في يوم الشهيد
» رئيس البرلمان الأوروبي يعزل نفسه بسبب كورونا
» 4 قرارات مهمة لـ "الشباب والرياضة" لمواجهة "كورونا"
» حكايات وأسرار.. " أبو زيد الهلالي".. هل كان بطلا شعبيا
» تجديد حبس ديلر نيابة البحر الأحمر
» الشرطة الأمريكية للمجرمين: ابقوا في منازلكم بسبب كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    07:35 م

  • فجر

    04:53

  • شروق

    06:16

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:32

  • مغرب

    18:05

  • عشاء

    19:35

من الى
ارشيفية
أرشيفية
أصالة
التراويح
مجلس الدولة