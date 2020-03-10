إنجي خوري تصدم الجميع بصورة مخلة وآية قرآنية محرفة

10 مارس 2020 - 05:59 م

صدمت الفنانة السورية المثيرة للجدل، متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بنشر صورة مخلة لها على السرير بملابس فاضحة.

وأثارت الفنانة السورية موجة من الغضب والجدل بيم متابعيها، ليس بسبب صورها الجريئة، فالجمهور اعتاد على ظهورها الغير أخلاقي، ولكن ما أثار الجدل أن الفنانة علقت على صورها التي ظهرت فيها "شبه عارية"، كاتبة آية قرآنية بشكل خاطئ، حيث كتبت:"ويوم تقول ياربي ليتني كنت ترابا"، والآية الصحيحة قوله تعالى " ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا".

وانهالت التعليقات المهاجمة للفنانة إنجي خوري، بسبب استعانتها بآية قرآنية على صور مخلة وكذلك كتابتها بشكل خاطئ ومحرف.

وعلق أحد متابعيها قائلًا :" بصى انتى تعملى ما بدالك بس ربنا والقرآن والرسول خط أحمر لواحده شمال زيك".

وقال آخر :" والله علي اد ما الصور مش لايقة علي اللي بتقولية بس بتمنالك من قلبي الهدايه".

وعلق آخر :" الآيه بتقوليها غلط انا من رأيي متدخليش نفسك في القرآن وخليكي في نفسك".