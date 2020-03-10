» مباراة برشلونة ونابولي مهددة بالتأجيل بسبب كورونا

باتت مباراة برشلونة ونابولي، المقرر لها الأسبوع المقبل، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي، من مسابقة دوري أبطال أوروبا، مهددة بالتأجيل، بعد قرار الحكومة الإسبانية، اليوم، الثلاثاء، بتعليق جميع رحلات الطيران مع إيطاليا، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن مباراة برشلونة ونابولي مهددة بالتأجيل، بعد قرار السلطات الإسبانية، بوقف الرحلات الجوية مع إيطاليا.

وكان جيرار فيجراس الأمين العام لجهاز الرياضة الإسباني، أعلن، صباح اليوم، الثلاثاء، إقامة مباراة برشلونة ضد نابولي في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا بدون جماهير، بسبب تفشي فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن هناك العديد من الأحداث الرياضية على مستوى دول العالم ، تم الغائها ، كما تم إصدار بيانات بتعليق النشاط الرياضي في بعض الدول ، واخرى باستكمال مسابقات الدوري بدون جماهير ، تجنبا لانتشار فيروس كورونا.