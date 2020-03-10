  • الثلاثاء 10 مارس 2020
  • بتوقيت مصر06:29 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
طنطاوى

الوجه الآخر للشيخ «محمد سيد طنطاوي»

الممرضة

ممرضة إيرانية تصرخ: 100 مصاب بكورنا ماتوا أمامي

أرشيفية

بعد تحذيرات الأرصاد.. هذا ما سيحدث يوم الخميس

ترامب وبن سلمان

"ترامب" يهاتف "بن سلمان" بعد احتدام الخلاف مع روسيا

تعطيل الدراسة بالمعاهد الأزهرية والجامعة

تعطيل الدراسة بالأزهر الخميس.. وإجراءات لمواجهة كورونا

كورونا

الرئيس الصيني يعلن سيطرة بلاده على "كورونا"

أرشيفية

الدولار يقفز بشكل جنوني أمام الجنيه

الملك سلمان

بعد إعلان الطوارئ..الملك سلمان يصدر أوامر ملكية عاجلة

مدبولى

رسميًا.. تعطيل الدراسة على مستوى الجمهورية

طائرة تركية

طائرة تركية تهبط في مطار القاهرة بشكل مفاجئ

.بالصور.. وكيل حقوق الفيوم: لن نقبل معاملة المحامي أقل من القاضي

الحياة السياسية

الدكتور إبراهيم إلياس، وكيل كلية حقوق الفيوم
الدكتور إبراهيم إلياس، وكيل كلية حقوق الفيوم
Advertisements

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

وكيل حقوق الفيوم يعلن استعداده لتولي بوفيه النقابة لهذا السبب

قال الدكتور إبراهيم إلياس، وكيل كلية حقوق الفيوم، المرشح علي عضوية مجلس نقابة المحامين، إنه لن يسمح بأن يتم معاملة زملائه بأقل مما يعامل به القضاة فيما يتعلق بمشروع العلاج ، فلا يصح أن يتم تحديد نسبة لعلاج المحامين أو وجوب استخراج جواب تحويل لهم حتى يتم الشروع في علاجهم ، بل سيتم معاملتهم كما يعامل القضاة بدون أي شروط مسبقة .

وأوضح " إلياس " خلال لقائه بمحاميّ كفر الشيخ، أن كرامة المحامي هي أساس برنامجه الانتخابي فكما لن يسمح بأن يهان زملائه في مشروع العلاج ، فكذلك أيضا لابد أن يتم وضع آلية تضمن حصول أسر المحامين علي المعاش بطريقة فورية بموجب كارنيه المحامي دون الحاجة لإجراءات روتينية عقيمة تهين من كرامتهم.

أكد أن تاريخه داخل المجلس يشفع له، فعلي مدار دورتين متتاليتين لم يحصل علي مليم واحد من خزينة النقابة رغم مئات الأنشطة التي نفذها وخاصة في لجنة الشؤون السياسية التي أسسها ، بل أن قاعة النقابة نفسها كان يتم رسوم تأجيرها من جيبه الشخصي ،  وبالتالي فهو يسعي لتعظيم موارد النقابة دون الحاجة لاستنزاف المحامين .

يذكر أن انتخابات النقابة العامة للمحامين ستجري منتصف الشهر الجاري  ويتنافس فيها 18 مرشحًا لمنصب نقيب المحامين و194 لعضوية المجلس .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

الوادى العظيم .. والذهاب الى ما سيأتي

د. هشام الحمامي

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» السعودية والكويت تحسمان أمر موظفي المنطقة المقسومة
» مباراة برشلونة ونابولي مهددة بالتأجيل بسبب كورونا
» تهز مصر.. تعاشر صديق ابنها وتقيم حفلات سادية على ابنتها
» الدوري الإسباني بدون جماهير خوفًا من كورونا
» احم وجهك من الإصابة بـ"كورونا" بهذه الخطوات
» سر زيارة وزيرة الهجرة للمعادي في يوم الشهيد
» رئيس البرلمان الأوروبي يعزل نفسه بسبب كورونا
» 4 قرارات مهمة لـ "الشباب والرياضة" لمواجهة "كورونا"
» حكايات وأسرار.. " أبو زيد الهلالي".. هل كان بطلا شعبيا
» تجديد حبس ديلر نيابة البحر الأحمر
» الشرطة الأمريكية للمجرمين: ابقوا في منازلكم بسبب كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    07:35 م

  • فجر

    04:53

  • شروق

    06:16

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:32

  • مغرب

    18:05

  • عشاء

    19:35

من الى
ارشيفية
أرشيفية
أصالة
التراويح
مجلس الدولة