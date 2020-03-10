.بالصور.. وكيل حقوق الفيوم: لن نقبل معاملة المحامي أقل من القاضي

10 مارس 2020 - 05:36 م

قال الدكتور إبراهيم إلياس، وكيل كلية حقوق الفيوم، المرشح علي عضوية مجلس نقابة المحامين، إنه لن يسمح بأن يتم معاملة زملائه بأقل مما يعامل به القضاة فيما يتعلق بمشروع العلاج ، فلا يصح أن يتم تحديد نسبة لعلاج المحامين أو وجوب استخراج جواب تحويل لهم حتى يتم الشروع في علاجهم ، بل سيتم معاملتهم كما يعامل القضاة بدون أي شروط مسبقة .

وأوضح " إلياس " خلال لقائه بمحاميّ كفر الشيخ، أن كرامة المحامي هي أساس برنامجه الانتخابي فكما لن يسمح بأن يهان زملائه في مشروع العلاج ، فكذلك أيضا لابد أن يتم وضع آلية تضمن حصول أسر المحامين علي المعاش بطريقة فورية بموجب كارنيه المحامي دون الحاجة لإجراءات روتينية عقيمة تهين من كرامتهم.

أكد أن تاريخه داخل المجلس يشفع له، فعلي مدار دورتين متتاليتين لم يحصل علي مليم واحد من خزينة النقابة رغم مئات الأنشطة التي نفذها وخاصة في لجنة الشؤون السياسية التي أسسها ، بل أن قاعة النقابة نفسها كان يتم رسوم تأجيرها من جيبه الشخصي ، وبالتالي فهو يسعي لتعظيم موارد النقابة دون الحاجة لاستنزاف المحامين .

يذكر أن انتخابات النقابة العامة للمحامين ستجري منتصف الشهر الجاري ويتنافس فيها 18 مرشحًا لمنصب نقيب المحامين و194 لعضوية المجلس .