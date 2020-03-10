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طائرة تركية تهبط في مطار القاهرة بشكل مفاجئ

طائرة تركية تهبط في مطار القاهرة بشكل مفاجئ

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الطيب حسين

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مطار القاهرة

طائرة تركية

طائرة تركية تهبط في مطار القاهرة بشكل مفاجئ

هبطت طائرة تركية فى مطار القاهرة اليوم الثلاثاء اضطراريًا لإنقاذ حياة راكب.

وتلقى برج المراقبة إشارة من قائد طائرة الخطوط التركية رقم 156 القادمة من جنوب إفريقيا في طريقها إلي مطار أسطنبول الدولي.

وطلب قائد الطائرة السماح له بالهبوط اضطراريا بالمطار، وتجهيز سيارة إسعاف لنقل راكب بريطاني الجنسية أصيب بأزمة قلب فوق السحاب.

وتم السماح للطائرة بالهبوط وإخطار إدارة الحجر الصحي بالمطاروتم إنزال الراكب وتوقيع الكشف الطبي عليه وتبين إصابته بأزمة قلبية حادة.

وعلى الفور تم نقل الراكب إلى مستشفي هليوبوليس تحت إشراف محمود غنيم مشرف إسعاف المطار، لتلقي العلاج.


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