صدمة كبيرة لـ «ميسي» بسبب كورونا

بات انضمام ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، للمنتخب الأرجنتيني، خلال فترة التوقف الدولية المقبلة، مهددًا بسبب فيروس كورونا، بحسب تقارير صحفية إسبانية.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن الإجراءات الحادة في الأرجنتين بشأن فيروس كورونا، قد تؤثر على استدعاء ميسي للمنتخب، حيث يتم وضع الأشخاص التي تدخل البلاد، خاصة من أوروبا، تحت الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يومًا.

ومن المقرر، أن يلتقي منتخب الأرجنتين، بـ نظيره الإكوادوري يوم 27 مارس قبل أن يصطدم ببوليفيا في مطلع إبريل، بـ التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتستعد الأرجنتين لتنظيم نسخة جديدة من بطولة كوبا أمريكا، في تنظيم مشترك مع كولومبيا، بالصيف المقبل، والتي مهددة أيضًا، بتفشي فيروس كورونا.