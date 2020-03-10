حقيقة إصابة لاعبي آرسنال بفيروس كورونا (بيان رسمي)

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قال نادي آرسنال الإنجليزي، إن أيًا من لاعبيه لم يتأثر بإصابة إيفانجيلوس ماريناكيس، مالك ناديي نوتنجهام فورست الإنجليزي، وأولمبياكوس اليوناني بفيروس كورونا.

وكان ماريناكيس تواجد في ملعب الإمارات في 27 فبراير الماضي لحضور مباراة أولمبياكوس ضد آرسنال في إياب دور الـ32 من الدوري الأوروبي، والذي انتهى بإقصاء الأخير من البطولة.

وزار وقتها غرف تبديل الملابس، واستمر لبعض الوقت على أرض الملعب، قبل أن يعلن يوم الثلاثاء عن خضوعه للاختبارات أنه مصاب بفيروس كورونا (COVID-19 ).

وعلى إثر المخاوف من إمكانية نقل العدوى إلى لاعبيه، نفى آرسنال، إصابة أي منهم، قائلاً: "لعبنا مباراتنا على أرضنا مع أولمبياكوس يوم الخميس 27 فبراير، ولم يبلغ أي من موظفينا الذين تواجدوا رفقة مالك أولمبياكوس عن أي أعراض منذ ذلك الحين".

وأضاف في بيان: "نحن نواصل اتباع بروتوكولات صارمة فيما يتعلق بفيروس كورونا. نحن نتبع المبادئ التوجيهية الصحية للحكومة، ولدينا إجراءات إضافية لحماية لاعبننا وموظفينا".

وتابع: "شمل ذلك التنظيف العميق المنتظم للمناطق التي يستخدمها اللاعبون في استاد الإمارات ومركز التدريب الخاص بنا".

وكان ماريناكيس كشف عن إصابته بفيروس كورونا في بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء.

وأضاف: "لقد أصابني الفيروس، وشعرت أنني مضطر لإعلام الجمهور. أشعر أنني بحالة جيدة حيث أنني أتخذ جميع التدابير اللازمة، وأنا أتأقلم مع تعليمات الأطباء".

وتابع: "أنصح بشدة جميع إخواني المواطنين أن يفعلوا نفس الشيء. أتمنى الشفاء العاجل".


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