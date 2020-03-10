» الدوري الإسباني بدون جماهير خوفًا من كورونا

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فيروس كورونا

رابطة الدوري الإسباني

انتشار كورونا

أعلنت رابطة الدوري الإسباني، اليوم الثلاثاء، عن إيقاف الحضور الجماهيري للمباريات بداية من يوم الجمعة المقبل ولمدة أسبوعين.

ويأتي هذا القرار الذي ربما يكون صعبا على مشجعي إسبانيا، بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث يطبق القرار بشكل مبدئي خلال الجولتين المقبلتين فقط.

وتقام الجولتين المقبلتين 28 و29 في الدوري الإسباني بدون حضور جماهيري، بناءًا على تعليمات السلطات الإسبانية.

وفي الجولة 28، يستضيف ريال مدريد فريق إيبار، بينما يستضيف فالنسيا بالجولة 29 يوم 21 من شهر مارس الجاري.

أما عن مباريات برشلونة فيحل ضيفا على ريال مايوركا ضمن مباريات الجولة 28 قبل أن يستضيف ليجانيس يوم 22 من شهر مارس الجاري.

ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني بـ 58 نقطة من 27 مباراة يليه ريال مدريد بـ 56 نقطة.


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