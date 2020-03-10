تسجيل أول إصابة بـ"كورونا" في مكة المكرمة

10 مارس 2020 - 04:19 م

أعلن الناطق باسم وزارة الصحة السعودية، محمد خالد العبد العالي، اليوم الثلاثاء، اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" في مكة المكرمة .

وقال في مؤتمر صحفي، إن إحدى حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد قد تم تسجيلها في مكة المكرمة.

وأضاف أنه "تم إعلان خمس حالات إضافية جديدة، فيكون إجمالي عدد الحالات المؤكدة بـ فيروس "كورونا" 20 حالة"، مؤكدا أن "الحالات المصابة تتلقى العلاج في مناطق الرياض و مكة والشرقية".

كما أضاف الناطق باسم الصحة السعودية أنه تم "حصر 800 حالة مخالطة للمصابين بفيروس كورونا"، موضحا أن "متوسط أعمار المصابين بفيروس كورونا في المملكة 47 عاما، منهم 10 ذكور و10 إناث".

واستعرض مجلس الوزراء السعودي، في وقت سابق اليوم، الجهود الوقائية المبذولة، والتدابير الاحترازية لمكافحة فيروس "كورونا" الجديد، وضمان حماية صحة المواطنين والمقيمين. وأعرب، في بيان له، عن ارتياحه للنتائج الإيجابية لتلك الجهود، ومنها الكشف الصحي على أكثر من نصف مليون مسافر عبر منافذ الدخول إلى السعودية، وتطبيق العزل المنزلي على 2032 شخصا، والحجر الصحي على 468، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات المخبرية المتقدمة على حالات مشتبهة، أظهرت 20 عينة إيجابية، تخضع حاليا للرعاية الطبية في المستشفيات المخصصة والمجهزة للتعامل مع هذا النوع من الأمراض، مشيدا بما يبذله جميع المعنيين من أجل الحفاظ على الصحة العامة.