بعد إعلان الطوارئ..الملك سلمان يصدر أوامر ملكية عاجلة

10 مارس 2020 - 03:10 م

تشهد المملكة العربية السعودية، إجراءات طارئة لاحتواء وعدم تفشي فيروس كورونا داخل المملكة، بعد اكتشاف عشرات الإصابات، والتي كان سببها القادمين من إيران.

وترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم بقصر اليمامة، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، وأصدر عدة قرارات وأوامر ملكية.

وناقش المجلس آخر مستجدات طرق احتواء "كورونا" مؤكدًا أن إيران سبب انتشار الفيروس في السعودية بعد عدم وضع أختام على جوازات القادمين منها للمملكة.

كما أدان مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان محاولةا غتيال رئيس الوزراء السوداني، وأصدر القرارات التالية وفقًا لوكالة أنباء "واس" السعودية:-

أولًا

قرر مجلس الوزراء تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة العربية السعودية وجامعة أوفا الحكومية لتقنية البترول في روسيا الاتحادية، للتعاون في مجال تقنيات تحلية المياه وخطوط الأنابيب، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً :

بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الإسكان، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 48 ـ 15 / 41 / د ) وتاريخ 14 / 5 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الإسكان ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً :

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 68 / 17 ) وتاريخ 19 / 5 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية والمعهد الكوري لأبحاث التعليم الفني والتدريب في جمهورية كوريا.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

رابعاً :

قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الأرجنتيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي الجيولوجي بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في المملكة العربية السعودية ومؤسسة المسح الجيولوجي والتعديني في جمهورية الأرجنتين، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً :

قرر مجلس الوزراء تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء في المملكة العربية السعودية ووزارة سلامة الأغذية والأدوية في جمهورية كوريا للتعاون في مجال الرقابة على الأغذية ومجال المنتجات الطبية، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سادساً :

قرر مجلس الوزراء إنشاء مركز الفعاليات، وفقاً للترتيبات التنظيمية المرافقة للقرار.

سابعاً :

بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 9 ـ 21 / 41 / د ) وتاريخ 3 / 7 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إنشاء الهيئة السعودية للسياحة، وفقاً للترتيبات التنظيمية المرافقة للقرار.

ثامناً :

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 24 ـ 5 / 41 / د ) وتاريخ 18 / 2 / 1441هـ، ورقم ( 38 ـ 14 / 41 / د ) وتاريخ 7 / 5 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إنشاء برنامج وطني باسم (البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات)، وفقاً للترتيبات التنظيمية المرافقة للقرار.

تاسعاً :

بعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بمقترح الآلية اللازمة لتنفيذ ما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم (713) وتاريخ 30 / 11 / 1438هـ، القاضي بالموافقة على الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها (المحدثة)، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 10 ـ 16 / 41 / د ) وتاريخ 21 / 5 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء قيام المركز الوطني للتنافسية بإنشاء (وحدة دعم الأنظمة واللوائح وما في حكمها) في المركز.

عاشراً :

وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة لعدد من الموظفين.