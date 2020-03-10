» احم وجهك من الإصابة بـ"كورونا" بهذه الخطوات

10 مارس 2020 - 02:53 م

بالتزامن مع انتشار فيروس"كورونا" والخوف من الإصابة به، نصح خبراء بمجموعة بسيطة من الخطوات لتجنب الإصابة بالفيروس ومن أهم هذه الخطوات هي تجنب ملامسة الوجه مباشرة.

وأول طريق لبعد اليد عن ملامسة الوجه هى أن تبقي اليدين مشغولتين عن طريق الإمساك بكرة الضغط أو أي شىء مع الحرص على غسلهما بين الحين والآخر، كذلك استخدام المطهرات في تنظيف اليد يساعد في تنبيه الأفراد عند الاقتراب من لمس الوجه لرائحة المطهر النفاذة.

ومن الممكن أيضا إبقاء عبوة المناديل بالقرب من اليد حيث يتم استخدامها كعازل عن ملامسة الوجه مع البحث عن علاج للأسباب التي تدفع المرء لملامسة وجهه مثل التهاب جفون العين التي يمكن معالجتها باستخدام الأدوية المناسبة.