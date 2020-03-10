» لاعب سعودى شهير يخضع للحجر الصحي

10 مارس 2020 - 01:40 م

أكدت تقارير صحفية أن المهاجم فهد المولد، لاعب فريق الاتحاد السعودى سيؤجل بدء مشواره مع الفريق؛ بسبب فيروس كورونا المستجد.

وخضع "المولد" للتأهيل في فرنسا الفترة الماضية والتى انتشر فيها فيروس كورونا وسيدخل حجرا صحيا للاطمئنان على حالته قبل مواصلة المشوار في الملاعب.

وكان الاتحاد السعودى، قرر إيقاف اللاعب لمدة عام بسبب سقوطه في اختبار المنشطات وسيعود رسميا في المواجهة أمام فريق النصر يوم 12مايو المقبل ضمن منافسات مسابقة الدورى السعودى.