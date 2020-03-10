تعرف على التخصصات المطلوبة بقسم الضباط المتخصصين

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متابعات- علا خطاب

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وزيرالداخلية

الضباط المتخصصين

حاسبات الية

أعلن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية عن قبول دفعة استثنائية جديدة بقسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة من تخصصات الطب البشري "ذكور فقط" الحاسبات الآلية "ذكور- أناث" بنظام 4-5 سنوات إعلام "ذكور فقط".

وأشار مساعد وزير الداخلية اللواء دكتور أحمد إبراهيم رئيس أكاديمية الشرطة في مؤتمر صحفي إن التخصصات المطلوبة تمثل احتياجًا فاعليًا لقطاعات الوزارة وفي إطار القواعد الواردة بالقانون 91 لسنة 1975.

وأشار إلي أن التخصصات المطلوبة بقسم الضباط المتخصصين من الحاصلين على بكالوريوس الطب البشرى من حملة الماجستير والدكتوراه "ذكور فقط" هى جراحة عامة وجراحة قلب وصدر وجراحة مسالك وجراحة الأطفال وجراحة قلب الاطفال وقلب واوعية دموية وباطنة وباطنة "قلب" وجهاز هضمى ومناظير وصدر وعظام ونفسية عصبية ونساء وكلى ورمد وتحاليل ومسالك وأمراض دم وجراحة مخ وأعصاب وجراحة عظام وجراحة أورام وجراحة تجميل وجراحة قلب واوعية دموية وقلب ورعابة مركزة وباطنة "غدد" وقسطرة قلب والرعايات وأورام وجلدية واطفال وأنف وأذن وتخدير واستقبال واشعة وسمعيات ورعاية مركزة أطفال.

وبالنسبة لخريجى كلية الاعلام "ذكور فقط" تخصصات صحافة وعلاقات عامة واعلان وصحافة الكترونية واذاعة وتلفزيون.

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