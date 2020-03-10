» ارتفاع أسعار النفط وانتعاش بورصات الخليج بسبب تراجع "كورونا" في الصين

10 مارس 2020 - 01:03 م

بالتزامن مع تباطؤ حدة الإصابات بفيروس كورونا في الصين ارتفعت أسعار النفط 8% اليوم، في محاولة للتعافي من أكبر خسارة سجلتها في يوم واحد في نحو 30 عاما، وسجلت بورصات الخليج انتعاش مع افتتاح التعاملات بعد تسجيلها خسائر في الأيام الماضية مستفيدة من ارتفاع في أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وسجل مؤشر دبي ارتفاع بنسبة 5.5% عند الافتتاح بينما سجل مؤشر سوق أبو ظبي ارتفاع بنسبة 4.2%، كما سجلت بورصتا الكويت وقطر انتعاشا بعد خسائر في الجلسات الأخيرة حسبما ذكرت "فرانس برس".

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.85 دولار أو ما يعادل 8.3 % إلي 37.21 دولار للبرميل، بينما ربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.46 دولار أو 7.9% إلي 33.59 دولار للبرميل.

كما نزل الخامان القياسيان 25% أمس الاثنين لينخفضا لأدني مستوياتها منذ فبراير 2016 ويسجلان أكبر تراجع بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ 17 يناير 1991 حين تراجعت أسعار النفط عند اندلاع حرب الخليج.