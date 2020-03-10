  • الثلاثاء 10 مارس 2020
  • بتوقيت مصر02:26 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الإعلامي جابر القرموطي

"يابا يابا من الكورونا" تعيد القرموطي للشاشة من جديد

دفن ضحية بكورونا على أنغام الموسيقى بإيران

دفن ضحايا كورونا على أنغام الموسيقى بإيران

كورونا في استراليا

الكويت تكشف حقيقة إصابة حالات جديدة بكورونا بين المصريين

بعد إجراءات قطر.. باكستان ترد بهذا القرار

بعد إجراءات قطر.. باكستان ترد بهذا القرار

"حسين" يطالب الإعلام الرياضي بمساندة المصرى البورسعيدي

عاجل.. استقالة جماعية تضرب مجلس المصرى

خامنئي يعترف: التظاهرات واسعة وخطيرة

فيروس كورونا يصل مكتب "خامنئي"

ارشيف

سر بكاء حارس الزمالك على الهواء

الإعلامي نشأت الديهي

الديهي: إثيوبيا طلعتلنا لسانها

صورة

مرجع شيعي: ”كورونا“ لا يصيب المؤمنين المخلصين

توتنهام

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

حازم إمام ينتظم فى تدريبات الزمالك

الرياضة

ترحيل «حازم إمام» من جنوب أفريقيا
ترحيل «حازم إمام» من جنوب أفريقيا
Advertisements

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

تعليق مفاجيء من مؤمن زكريا على لقاء نجم الزمالك مع إبراهيم فايق

#

شوبير: هذه الحقيقة الكاملة في قصة ضرب حازم إمام لـ"زيزو" في عينه

#

حازم إمام يهين جماهير الأهلي والزمالك

#

حازم إمام: نجم الأهلي سيصبح أفضل لاعب في مصر

انتظم حازم إمام ظهير أيمن فريق الزمالك، في التدريبات الجماعية المقامة حاليًا بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بعد أن اطمأن الجهاز الفنى للفريق بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون على جاهزية اللاعب بشكل تام.

وكان اللاعب شارك أمس فى فقرة تأهيلية وفقًا لتعليمات طبيب الفريق محمد أسامة، بأداء اللاعب تأهيل خاص بجيمانيزيوم النادي، لعلاج الإجهاد العضلى الذى يعانى منه اللاعب لتجهيزه بأفضل شكل ممكن للفترة المقبلة قبل أن يشارك اليوم في تدريبات الكرة بشكل طبيعي.

ويستعد الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل في الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

الوادى العظيم .. والذهاب الى ما سيأتي

د. هشام الحمامي

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» رئيس البرلمان الأوروبي يعزل نفسه بسبب كورونا
» 4 قرارات مهمة لـ "الشباب والرياضة" لمواجهة "كورونا"
» تقتل زوجها بـ 12 قرص فياجرا.. والمحكمة تسدل الستار على القضية
» تجديد حبس ديلر نيابة البحر الأحمر
» الشرطة الأمريكية للمجرمين: ابقوا في منازلكم بسبب كورونا
» لاعب سعودى شهير يخضع للحجر الصحي
» حازم إمام ينتظم فى تدريبات الزمالك
» ارتفاع أسعار النفط وانتعاش بورصات الخليج بسبب تراجع "كورونا" في الصين
» قرار عاجل من "دجلة" لمواجهة "كورونا"
» الصحة العالمية توضح حقيقة تعليق الدراسة في مصر
» الصحة: سلبية تحاليل 26 حالة من المشتبه في إصابتهم بكورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:32 م

  • فجر

    04:53

  • شروق

    06:16

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:32

  • مغرب

    18:05

  • عشاء

    19:35

من الى
ارشيفية
أرشيفية
أصالة
التراويح
مجلس الدولة