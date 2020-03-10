خبراء يحذرون من البيض البني لهذا السبب

10 مارس 2020 - 12:28 م

يشعر المواطن أحيانًا بالحيرة في شراء البيض فهل من الأفضل أن يشتري البيض الأبيض أم البني، والغريب أن أصحاب المزارع والبائعين يحثون المواطنين علي شراء البيض الأبيض.

وأكد العلماء في الأبحاث التي أجروها أن الفرق بين لوني البيض يعود لأسباب جينية بحتة إذا تنتج الدجاجة البيضاء البيض الأبيض بينما تنتج الدجاجة الحمراء البيض البني، لافتين إلي أن الدجاج الأحمر يستهلك غذاء أكثر ويكون أكثر عدوانية ولهذا يقوم أصحاب المزارع بتشذيب منقار الدجاج الأحمر.

ويعتبر الدجاج الأبيض أقل عدوانية وهو مسالم تماما لذا فتربيته سهلة ويهم أصحاب المزارع أن يكون الإقبال أكثر عليه.

جدير بالذكر أن المستهلكين في بريطانيا تحديدًا يفضلون البيض الأبيض حتي سبعينات القرن الماضي إلا أنهم اتجهوا إلي البيض البني بالتزامن مع الترويج لـ"الخبز البني" الأكثر فائدة.