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الثعابين تحبس رجلا لمدة عامين

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مهرب للثعابين
مهرب للثعابين
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متابعات- أمينة عبد العال

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الصين

المأكولات البحرية

هيثرو

حكم القضاء في مدينة هيثرو في  بريطانيا على رجل صاحب مطعم للمأكولات البحرية بالحبس لمدة عامين لمحاولته تهريب ثعابين مهددة بالانقراض من نوع الثعابين الزجاجية.

وكان الرجل البالغ من العمر 68 عاما قد حاول  تهريبها إلى الصين عن طريق إخفائها تحت شاحنات من الأسماك المجمدة، إلا أنه تم اكتشاف ما خبأه.

وقامت السلطات البريطانية في مطار هيثرو بالقبض عليه واتضح لها فيما بعد أن له تاريخ في تهريب الثعابين المهددة بالانقراض من الدول الأوروبية.


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