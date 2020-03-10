فيروس كورونا يصل مكتب "خامنئي"

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وكالات - الدويني فولي

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أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن فيروس كورونا وصل اليوم الثلاثاء، إلى مكتب المرشد الأعلى الإيراني على خامنئي، بعد إصابة عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني وأحد الأعضاء البارزين في المكتب حسين محمدي.

ونقل موقع سحام نيوز الإصلاحي، عن المصادر أن ”حسين محمدي جرى نقله في الأيام الماضية إلى أحد مستشفيات العاصمة طهران بعدما واجه مشاكل في الرئة، وثبت خلال الفحوصات إصابته بفيروس كورونا المستجد“.
وأضافت المصادر أن المسئول الإيراني جرى نقله إلى مستشفى مسيح دانشوري بناء على أوامر صدرت من علي أكبر ولايتي مدير المستشفى ومستشار علي خامنئي للشئون الدولية، كونه من أهم المستشفيات التي يتم فيها معالجة المصابين بفيروس كورونا.

وتابعت المصادر القول إن حسين محمدي من الشخصيات المقربة من الدائرة والحلقة المتنفذة في مكتب المرشد علي خامنئي.

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