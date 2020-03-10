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بـ رسالة غامضة.. حلا شيحة تثير الجدل عبر إنستجرام

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حلا شيحة
حلا شيحة
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انستجرام

رسالة

حلا شيحة

وجهت الفنانة حلا شيحة، رسالة غامضة، للسيدات، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، رجح البعض أنه تعبر عن قصتها الشخصية.

نشرت الفنانة حلا شيحة صورة لها وعلقت قائلة: "الست قوية فعلا.. قوتها في طيبة قلبها وحنيتها ... سر قوتها في ضعفها أحيانًا وجمالها في بساطتها، الست فعلًا قوية لأنها مخلوقة بفطرتها أم تمتلك ملَكة خاصة مش موجودة عند الرجل ،قدرة لتحمل ظروف الحياة وصعوبتها مع تربية أولادها واهتمامها ببتها وجوزها الست قوية فعلًا علشان ربنا خلقها جميلة بكل تفاصيلها، الست القوية لازم تتأكد أنها قوية لأن جواها سر الحياة كلها، بتبني وبتربي وبتكبر وفي أيدها تزرع كل الخير والسعادة وتطلع أولاد يكبروا يكملوا طريق الحياة لحياة أفضل الست قوتها في أنوثتها وهدوئها وابتسامتها وثقتها في نفسها كوني دايمًا قوية تعرفي قيمة وجودك ونفسك أنتي غالية وعالية".

وتابعت: "أوعي تقللي من نفسك ولا من مشاعرك ولا طيبة قلبك ولو حتي حبيتي إنسان مقدرش ده فيكي سيبيه فورًا ومتخليش طاقته السلبية تأثر فيكي أو تفقدك ثقتك في نفسك، الست القوية دي كل واحدة فينا جوانا كوني قوية علشان نفسك وحبايبك اللي محتاجينك   لكل ست عربية اُكِن لكي كل الاحترام والتقدير وأعرف إن كثير من السيدات يعانين من صعوبات الحياة".


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الست قوية فعلا .. قوتها في طيبة قلبها و حنيتها ... سر قوتها في ضعفها احياناً و جمالها في بساطتها الست فعلاً قوية لانها مخلوقة بفطرتها أم تمتلك ملَكة خاصة مش موجودة عند الرجل قدرة لتحمل ظروف الحياة و صعوبتها مع تربية اولادها و اهتمامها ببتها و جوزها الست قوية فعلاً علشان ربنا خلقها جميلة بكل تفاصيلها الست القوية لازم تتأكد انها قوية لان جواها سر الحياة كلها ، بتبني و بتربي و بتكبر و في أيدها تزرع كل الخير و السعادة و تطلع أولاد يكبروا يكملوا طريق الحياة لحياة أفضل الست قوتها في أنوثتها و هدوئها و ابتسامتها و ثقتها في نفسها كوني دايماً قوية تعرفي قيمة وجودك و نفسك أنتي غالية و عالية . أوعي تقللي من نفسك و لا من مشاعرك ولا طيبة قلبك ولو حتي حبيتي إنسان مقدرش ده فيكي سيبيه فوراً و متخليش طاقته السلبية تأثر فيكي أو تفقدك ثقتك في نفسك . الست القوية دي كل واحدة فينا جوانا كوني قوية علشان نفسك و حبايبك اللي محتاجينك ♥??????????? لكل ست عربية اُكِن لكي كل الاحترام و التقدير و اعرف ان كثير من السيدات يعانوا من صعوبات الحياة افتكروا دايما انتن الأجمل و الأقوي ??

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