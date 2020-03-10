» شاهد..آسر ياسين ينتظر مولوده الثالث

شارك الفنان آسر ياسين، متابعيه، عبر حسابه على إنستجرام، بمحوعة صور له مع زوجته كنزي عبد الله، التي ظهرت عليها علامات الحمل بشكل واضح، وارتديا نفس التيشيرت حيث رسم عليه 3 أبناء، وهما يحتفلان مع الأسرة بالاستعداد لاستقبال المولود الثالث لهما.

من جهة أخرى، انتهى الفنان آسر ياسين من تصوير مسلسل في كل أسبوع يوم جمعة، ونشر "آسر" صورة من كواليس المسلسل علي حسابه على إنستجرام من خلال خاصية "story ".

وعلق أسر ياسين على الصورة قائلا: آخر يوم تصوير كل أسبوع يوم جمعة.

مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة" من إخراج محمد شاكر خضير وتأليف إبراهيم عبد المجيد وسيناريو وحوار إياد إبراهيم وبطولة منة شلبي، آسر ياسين، سوسن بدر، عبد العزيز مخيون