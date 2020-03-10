أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

محمد عبد الحارس
تقام اليوم الثلاثاء العديد من المباريات المهمة بمختلف البطولات والملاعب، أبرزها مباراة لايبزيج أمام توتنهام هوتسبير في دوري أبطال أوروبا.
"المصريون" تستعرض في التقرير التالي أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة:
الدوري المصري
المقاولون العرب أمام طلائع الجيش – الساعة 5:00 – On Sport HD
دوري أبطال أوروبا
فالنسيا أمام أتلانتا – الساعة 010:00 – beIN Sports HD 2
لايبزيج أمام توتنهام هوتسبير – الساعة 10:00 – beIN Sports HD 1
الدوري الإسباني
إيبار أمام ريال سوسييداد – الساعة 10:00 – beIN Sports HD 3
عصر03:32 م
فجر
04:53
شروق
06:16
ظهر
12:10
عصر
15:32
مغرب
18:05
عشاء
19:35