» "فايلر" يستغيث من الإجهاد قبل مواجهة سموحة

10 مارس 2020 - 11:06 ص

يختتم فريق الأهلى تدريباته عصر اليوم على ملعب التتش استعدادًا لمواجهة سموحة، فى المباراة المقرر لها غدًا الأربعاء على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الـ18 من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وينوى السويسرى فايلر إجراء عدد من التغييرات فى تشكيل الفريق، خوفا من شبح الإجهاد الذى تعرّض له اللاعبون بعد الرحلة الشاقة فى جنوب أفريقيا، وكذلك نزلات البرد التى هاجمت بعض اللاعبين.

وفى مقدمة التغييرات إراحة محمد الشناوى حارس مرمى الفريق، الذى يعانى من نزلة برد شديدة، والاعتماد على شريف إكرامى بدلاً منه، كما تأكد بشكل كبير غياب على معلول الظهير الأيسر للفريق، بسبب معاناته من إصابة فى العضلة الأمامية حيث نصح الجهاز الطبى برئاسة خالد محمود، باستبعاد اللاعب بسبب معاناته من الإجهاد خوفاً من تفاقم إصابته.

كما يعود مروان محسن مهاجم الفريق، للتشكيل الأساسى بدلاً من السنغالى أليو بادجى، أيضا يعود محمد مجدى أفشة إلى التشكيل فى مركز صانع الألعاب على حساب واحد من الثلاثى عمرو السولية وآليو ديانج ومحمود متولى.