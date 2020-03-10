  • الثلاثاء 10 مارس 2020
  • بتوقيت مصر12:16 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا في استراليا

الكويت تكشف حقيقة إصابة حالات جديدة بكورونا بين المصريين

بعد إجراءات قطر.. باكستان ترد بهذا القرار

بعد إجراءات قطر.. باكستان ترد بهذا القرار

"حسين" يطالب الإعلام الرياضي بمساندة المصرى البورسعيدي

عاجل.. استقالة جماعية تضرب مجلس المصرى

خامنئي يعترف: التظاهرات واسعة وخطيرة

فيروس كورونا يصل مكتب "خامنئي"

ارشيف

سر بكاء حارس الزمالك على الهواء

الإعلامي نشأت الديهي

الديهي: إثيوبيا طلعتلنا لسانها

صورة

مرجع شيعي: ”كورونا“ لا يصيب المؤمنين المخلصين

توتنهام

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

وزير التربية والتعليم طارق شوقي

وزير التعليم عن تعليق الدراسة: "مفيش حد هينجح"

انهيار ممرضة بسبب كورونا

إعلامية شهيرة تعلن شفاءها من فيروس كورونا

الصحفيين تعلق الأنشطة الجماعية وتعقم المبنى

آخر الأخبار

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

"الصحفيين" تعلق الأنشطة الجماعية وتتخذ إجراءات احترازية

#

«الصحفيين» تنظم احتفالية بمناسبة العام الجديد

#

«الصحفيين» تفتح أبوابها الجمعة لمشاهدة نهائي أمم إفريقيا

الحكومة

نقابة الصحفيين

فيروس كورونا

أعلنت نقابة الصحفيين عن تعليق الأنشطة الجماعية بالنقابة، حرصا على سلامة الصحفيين، حيث أعلن محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين أنه تقرر بعد نقاش مع نقيب الصحفيين ضياء رشوان تعليق جميع الأنشطة التي تشمل التجمعات كالحفلات الفنية والمسرحيات أو الندوات والمؤتمرات داخل مبنى النقابة وذلك كإجراء احترازي لمواجهة فيروس "كورونا"، و تماشيا مع قرار الحكومة المصرية فى هذا الشأن. 

وأضاف شبانة أنه سيتم تعقيم المبنى تعقيما طبيا شاملا من خلال الفريق الإدارى والصحى والوقائى بالنقابة بالتعاون مع شركة المحمودية المسئولة عن صيانة المبنى.

وقال السكرتير العام إن المجلس يستخدم كافة أدوات الحماية والإجراءات الوقائية كرفع بصمة الحضور والانصراف مؤقتا للحفاظ على سلامة كل الزملاء الصحفيين والموظفين بالنقابة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

الوادى العظيم .. والذهاب الى ما سيأتي

د. هشام الحمامي

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الثعابين تحبس رجلا لمدة عامين
» بـ رسالة غامضة.. حلا شيحة تثير الجدل عبر إنستجرام
» عاجل.. وفاة أمين عام جمعية الهلال الأحمر الإيراني بكورونا
» شاهد..آسر ياسين ينتظر مولوده الثالث
» قصة أشهر كومبارس في السينما ورحيله الصامت
» "فايلر" يستغيث من الإجهاد قبل مواجهة سموحة
» إجراءات وقائية بكلية التربية والمدن الجامعية بالغردقة
» فيديو نادر.. 40 قرشا يلتهمون حوتا ضخما
» "ساسى" يعود للقاهرة وينتظم فى التدريبات
» إلغاء معسكر صغار "الفراعنة" بالإمارات
» هددته بـ الخلع..تفاصيل جديدة في انفصال أنغام من أحمد إبراهيم

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:32 م

  • فجر

    04:53

  • شروق

    06:16

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:32

  • مغرب

    18:05

  • عشاء

    19:35

من الى
ارشيفية
أرشيفية
أصالة
التراويح
مجلس الدولة