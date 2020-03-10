الصحفيين تعلق الأنشطة الجماعية وتعقم المبنى

10 مارس 2020 - 10:54 ص

أعلنت نقابة الصحفيين عن تعليق الأنشطة الجماعية بالنقابة، حرصا على سلامة الصحفيين، حيث أعلن محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين أنه تقرر بعد نقاش مع نقيب الصحفيين ضياء رشوان تعليق جميع الأنشطة التي تشمل التجمعات كالحفلات الفنية والمسرحيات أو الندوات والمؤتمرات داخل مبنى النقابة وذلك كإجراء احترازي لمواجهة فيروس "كورونا"، و تماشيا مع قرار الحكومة المصرية فى هذا الشأن.

وأضاف شبانة أنه سيتم تعقيم المبنى تعقيما طبيا شاملا من خلال الفريق الإدارى والصحى والوقائى بالنقابة بالتعاون مع شركة المحمودية المسئولة عن صيانة المبنى.

وقال السكرتير العام إن المجلس يستخدم كافة أدوات الحماية والإجراءات الوقائية كرفع بصمة الحضور والانصراف مؤقتا للحفاظ على سلامة كل الزملاء الصحفيين والموظفين بالنقابة.