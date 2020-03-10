  • الثلاثاء 10 مارس 2020
  • بتوقيت مصر12:16 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا في استراليا

الكويت تكشف حقيقة إصابة حالات جديدة بكورونا بين المصريين

بعد إجراءات قطر.. باكستان ترد بهذا القرار

بعد إجراءات قطر.. باكستان ترد بهذا القرار

"حسين" يطالب الإعلام الرياضي بمساندة المصرى البورسعيدي

عاجل.. استقالة جماعية تضرب مجلس المصرى

خامنئي يعترف: التظاهرات واسعة وخطيرة

فيروس كورونا يصل مكتب "خامنئي"

ارشيف

سر بكاء حارس الزمالك على الهواء

الإعلامي نشأت الديهي

الديهي: إثيوبيا طلعتلنا لسانها

صورة

مرجع شيعي: ”كورونا“ لا يصيب المؤمنين المخلصين

توتنهام

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

وزير التربية والتعليم طارق شوقي

وزير التعليم عن تعليق الدراسة: "مفيش حد هينجح"

انهيار ممرضة بسبب كورونا

إعلامية شهيرة تعلن شفاءها من فيروس كورونا

ومطالبات بمحاكمته..

رئيس كنيسة يعتذر عن نقل طائفته لـ"كورونا" في هذه الدولة

الحياة السياسية

رئيس كنيسة شينتشونجي لي مان هي
رئيس كنيسة شينتشونجي لي مان هي
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

انهيار ممرضة: موت 100 مصاب بكورنا خلال ساعات في هذه الدولة

#

إيطاليا: إصابة رئيس أركان الجيش بفيروس كورونا

#

الديهي: التعامل مع كورونا في مصر يتم بعيدًا عن الروتين

#

طبيب كبير يحذر: "كورونا" ستكون كالإعصار في هذا البلد

كوريا الجنوبية

فيروس كورونا

رئيس كنيسة

لي مان هي

اعتذر رئيس كنيسة شينتشونجي، لي مان هي" جاثيا على ركبتيه طالبا الصفح من شعب كوريا الجنوبية لدورهم في نشر فيروس"كورونا"، في البلاد.

في سياق متصل طالبت حكومة مدينة سول باستجواب مان لي بتهمة القتل بعدم تعاونه كما ينبغي مع السلطات، حيث عمد إلى إخفاء أسماء بعض أعضاء الكنيسة أثناء محاولة المسئولين تعقب المصابين قبل أن ينتشر الفيروس، حسبما نشرت"بي بي سي".

وأعلنت السلطات أن أعضاء الكنيسة أصابوا بعضهم البعض في مدينة دايجو جنوب شرقي البلاد الشهر الماضي قبل أن ينتشر في شتي أنحاء البلاد.

جدير بالذكر أن كوريا الجنوبية سجلت 3730 حالة إصابة فيما بلغت أعداد الوفيات 21 حالة، وغالبية الإصابات كانت لأعضاء من كنيسة شينتشونجي وهي طائفة مسيحية صغيرة، ومع أزدياد الأعداد في سول حث العمدة سكان المدينة البالغ تعدادهم 10 مليون نسمة علي العمل من منازلهم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

الوادى العظيم .. والذهاب الى ما سيأتي

د. هشام الحمامي

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الثعابين تحبس رجلا لمدة عامين
» بـ رسالة غامضة.. حلا شيحة تثير الجدل عبر إنستجرام
» عاجل.. وفاة أمين عام جمعية الهلال الأحمر الإيراني بكورونا
» شاهد..آسر ياسين ينتظر مولوده الثالث
» قصة أشهر كومبارس في السينما ورحيله الصامت
» "فايلر" يستغيث من الإجهاد قبل مواجهة سموحة
» إجراءات وقائية بكلية التربية والمدن الجامعية بالغردقة
» فيديو نادر.. 40 قرشا يلتهمون حوتا ضخما
» "ساسى" يعود للقاهرة وينتظم فى التدريبات
» إلغاء معسكر صغار "الفراعنة" بالإمارات
» هددته بـ الخلع..تفاصيل جديدة في انفصال أنغام من أحمد إبراهيم

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:32 م

  • فجر

    04:53

  • شروق

    06:16

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:32

  • مغرب

    18:05

  • عشاء

    19:35

من الى
ارشيفية
أرشيفية
أصالة
التراويح
مجلس الدولة