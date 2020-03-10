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في عيد ميلادها..

استمر 11 عامًا.. سر خلاف يسرا ورغدة بسبب أحمد زكي

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يسرا وأحمد زكي
يسرا وأحمد زكي
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علا خطاب

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أحمد زكي

يسرا

عيد ميلاد

رغدة

تحتفل الفنانة يسرا، اليوم الثلاثاء، الموافق 10 مارس، بعيد ميلادها الـ65، فهي ولدت في مثل هذا اليوم من عام 1955، وقدمت العديد من الأعمال الفنية التي لا تنسى.

وبمناسبة عيد ميلادها، نكشف سر خلافها مع الفنانة رغدة، الذي كان السبب فيه الفنان الراحل أحمد زكي، حيث استمرت القطيعة بينهما لـ 11 عامًا.

وربطت يسرا وأحمد زكي علاقة قوية واستمرت لسنوات، فهي كانت تعتبره الصديق والأخ، فعندما مرض أحمد زكي لازمته يسرا لفترات طويلة، ولكن بعد أن اشتد المرض عليه بدأ يقلل من ظهوره، ويعتذر عن المقابلات واكتفى بوجود الفنانة رغدة بجانبه فقط، وكانت يسرا من ضمن هؤلاء الممنوعين من الزيارة، والتي تخيلت أن سبب منعها هو الفنانة رغدة، لأنها الوحيدة التي كان مسموحا لها بالدخول عليه في أي لحظة لدرجة أنها استأجرت غرفة في نفس الطابق المقيم فيه أحمد زكي بمستشفى دار الفؤاد.

وعندما طلبت يسرا من رغدة زيارته رفضت الأخيرة طلبها ومنعتها من ذلك، ما تسبب في القطيعة بينهما، وبعد 11 عاما من الخلاف جمع عيد ميلاد الفنانة إلهام شاهين فى "3 يناير" بين يسرا ورغدة، وعند عتابهما نفت الأخيرة تماما أن تكون هي السبب في منع زيارتها، وأكدت أن أحمد زكي لم يكن يرغب فى أن يراه أحد في لحظاته الأخيرة.


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