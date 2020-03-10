انهيار ممرضة: موت 100 مصاب بكورنا خلال ساعات في هذه الدولة

10 مارس 2020 - 09:38 ص

وثق مقطع فيديو انهيار ممرضة إيرانية ودخولها في نوبة بكاء بسبب الوفيات من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، الذي تفشى في البلاد.

وبحسب ما يظهره الفيديو، وتداوله نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي فإن الممرضة الإيرانية تبكي وتتوسل الإيرانيين بعدم الخروج من بيوتهم.

وتقول الممرضة بحسب الفيديو: "من فضلكم لا تخرجوا من بيوتكم.. من الصباح حتى الآن أكثر من 100 حالة من المصابين بفيروس كورونا ماتت أمامي.. من فضلكم لا تخرجوا من بيوتكم" .

يأتي هذا في الوقت الذي تفشى فيه فيروس كورنا في جميع المحافظات الإيرانية، وتحولت بعض المحافظات خاصة الدينية، إلى بؤر للفيروس، مثل "قم" و"مشهد".

كما تسبب فيروس كورونا في إصابة ووفاة عدد من المسئولين منهم وزير الصناعة، وعدد من البرلمانيين.







