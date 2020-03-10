انهيار ممرضة: موت 100 مصاب بكورنا خلال ساعات في هذه الدولة

عبد القادر وحيد
وثق مقطع فيديو انهيار ممرضة إيرانية ودخولها في نوبة بكاء بسبب الوفيات من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، الذي تفشى في البلاد.
وبحسب ما يظهره الفيديو، وتداوله نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي فإن الممرضة الإيرانية تبكي وتتوسل الإيرانيين بعدم الخروج من بيوتهم.
وتقول الممرضة بحسب الفيديو: "من فضلكم لا تخرجوا من بيوتكم.. من الصباح حتى الآن أكثر من 100 حالة من المصابين بفيروس كورونا ماتت أمامي.. من فضلكم لا تخرجوا من بيوتكم" .
يأتي هذا في الوقت الذي تفشى فيه فيروس كورنا في جميع المحافظات الإيرانية، وتحولت بعض المحافظات خاصة الدينية، إلى بؤر للفيروس، مثل "قم" و"مشهد".
كما تسبب فيروس كورونا في إصابة ووفاة عدد من المسئولين منهم وزير الصناعة، وعدد من البرلمانيين.
ممرضة إيرانية تبكي وتتوسل الإيرانيين بعدم الخروج من بيوتهم وتقول :— محمد مجيد الأحوازي (@MohamadAhwaze) March 9, 2020
من فضلكم لا تخرجوا من بيوتكم
من الصباح حتى الأن
أكثر من 100 حالة
من المصابين بفيروس كورونا ماتت أمامي
من فضلكم لا تخرجوا من بيوتكم. pic.twitter.com/jF7ll5DgQV
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