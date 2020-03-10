"محدش يخرج".. تحذير جديد من الأرصاد

10 مارس 2020 - 09:34 ص

حذرت الدكتورة إيمان شاكر، وكيلة مركز التحاليل والاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من موجة طقس سيئة تضرب البلاد، ابتداءً من يوم الخميس، حتى السبت المقبل.



وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "يوم الجمعة سيشهد انخفاضا في درجات الحرارة، وستصل لـ17 درجة وسيكون الطقس بارد نهارًا وشديد البرودة ليلًا، والرؤية ستنعدم على بعض المناطق خلال الفترة المقبلة بسبب بعض العواصف التربية معقبة: "متخرجوش غير للضرورة".



وتابعت:" يفضل ارتداء الملابس الشتوية، وتجنب الأنشطة على البحر المتوسط، لأن الأمواج سترتفع لـ4 أمتار، وأن مصر يفصلها عن فصل الربيع أيام، وهو معروف بالعواصف الترابية".

