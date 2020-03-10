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"بنتي بتعتبرك أهم مني".. رسالة أم لـ محمد رمضان.. وهكذا رد

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محمد رمضان
محمد رمضان
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فيسبوك

رسالة

محمد رمضان

أم

تفاعل الفنان محمد رمضان مع جمهوره، عبر حسابه على الـ"فيس بوك"، مؤكدًا أنه سيستمر حتي يعشقه الجميع. 

كتب محمد رمضان: "حتى اللي بيعملوا إيموشن غاضب؛ بحبهم، وإن شاء الله هفضل اشتغل أكتر لحد ما يعملوا قلب".

وتفاعل معه عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:"ثقة في الله نجاح وربنا بحبك أوي يا نجم أنت نمبر وان"،"هفضل أعملك قلب علي طول"،"أنا بحبك عشان بنتي بتحبك.. أنت بالنسبالها أهم مني شخصيا.. ربنا يوفقك.. ورد محمد رمضان عليها "ربنا يحفظهالك".

يذكر أن محمد رمضان طرح مؤخرًا فيديو كليب أغنيته "انت جدع" عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "يوتيوب"، وهي من كلمات البلدوزر والجنتل، وألحان وتوزيع إسلام الأبيض.


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