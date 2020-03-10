في ذكرى ميلاده.. فنان مسيحي ألقى خطبة الجمعة

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في ذكري ميلاده.. فنان مسيحي ألقي خطبة الجمعة
في ذكري ميلاده.. فنان مسيحي ألقي خطبة الجمعة
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متابعات- أمينة عبد العال

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الزعيم

يوسف داوود

ونيس

#يوسف داوود

خطبةالجمعة

بالتزامن مع ذكرى ميلاد الفنان القدير الراحل يوسف داوود تلقى"المصريون" الضوء على بعض النقاط المهمة في حياته والتي كان أبرزها إلقاؤه لخطبة الجمعة الأمر الذي كشفته ابنته دينا في أحد اللقاءات الإعلامية.
تقول ابنة الفنان الراحل:  إن والدها أثناء أدائه الخدمة العسكرية لم يكن زملاؤه يعلمون أنه مسيحي الديانة وطلبوا منه إلقاء خطبة الجمعة وهو ما قام بفعله لأنه كان مطلع بشكل كبير علي تعاليم الدين الإسلامي وكان دائم القراءة في المجالات المختلفة لكنها أضافت أنه تعرض للعقاب الشديد من قائده، حسبما نشرت "صدي البلد".
والفنان يوسف داوود ولد في 10 مارس 1938 بمحافظة الإسكندرية وتخرج في كلية الهندسة قسم الكهرباء 1960 وعمل مهندسا في بداية حياته ولكن تفرغ للفن بعد ذلك، وكانت بدايته في مسرحية "زقاق المدق" وبرع في تقديم العديد من الأدوار الكوميدية وتعددت أعماله بين الدراما التليفزيونية والسينمائية والمسرحية ووصلت أعماله إلي 100 عمل، وتوفي في 24 يونيو 2012.
وكانت أبرز أعماله "عمارة يعقوبيان و عسل أسود وأمير الظلام والنمر والأنثي والسادة الرجال ، وشارك في مسلسلات "أنا وأنت وبابا في المشمش و يوميات ونيس وتامر وشوقية، كما شارك في مسرحيات" الزعيم والواد سيد الشغال و بودي جارد".



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