هتف "أنا ربكم الأعلى" فسقط من أعلى الهرم وسط دهشة الناس بالجيزة

10 مارس 2020 - 05:57 ص

واقعة غريبة حدثت بمنطقة الجيزة بمصر بعد سقوط رجل خمسيني من أعلى هرم "خفرع" بعد هتافه "أنا ربكم الأعلى".

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وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن شخصا "مهتز نفسيا" غافل الحراسات حول الهرم وصعد إلى أعلاه ، ثم ظل يهتف "أنا ربكم الأعلى" و "أنا المهدي المنتظر" ، وسقط من ارتفاع 100 متر ويرجح أنه ألقى بنفسه .

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وأشارت الحراسات الأمنية إلى أن بعض رجال الأمن بذلوا جهدًا مع الرجل من أجل إقناعه بالنزول لكنه رفض وأصر على الإلقاء بنفسه.

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وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.