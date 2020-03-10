» الحكومة الإيطالية تمدد الحجر الصحي ليشمل عموم البلاد

10 مارس 2020 - 12:00 ص

مددت إيطاليا الحجر الصحي ليشمل البلد بأكمله، وطالب رئيس الوزراء من جميع السكان البقاء في منازلهم.



وحسب رويترز قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي يوم الاثنين إنه جرى فرض قيود مشددة على التنقل عبر إيطاليا في تصعيد للحملة التي تهدف إلى وقف انتشار فيروس كورونا.



وأبلغ كونتي الصحفيين بأن الإجراءات التي طرحت قبل يومين في معظم أنحاء الشمال لم تعد كافية وأنه ينبغي توسيع نطاقها لتشمل البلد بأكمله اعتبارا من غد الثلاثاء.



وقال كونتي "الزموا بيوتكم".

