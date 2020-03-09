وزير التعليم ينهي الجدل حول تأجيل الدراسة بسبب "كورونا"

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مصر حتى الآن لم تصدر أي قرار بشأن تعليق العملية الدراسية، مشيرا إلى أن مصر ستتخذ القرار بعد مشاورة كافة أجهزة الدولة.



وأضاف خلال تصريحات له ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أنه في حال تعليق الدراسة في المدارس بشكل رسمي فإن هذا لن يعني منح الطلاب إجازة بقية العام الدراسي.

وأضاف خلال تصريحات له ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أنه في حال تعليق الدراسة في المدارس بشكل رسمي فإن هذا لن يعني منح الطلاب إجازة بقية العام الدراسي.