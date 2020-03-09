وزير التعليم ينهي الجدل حول تأجيل الدراسة بسبب "كورونا"

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المصريون ـ متابعات

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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مصر حتى الآن لم تصدر أي قرار بشأن تعليق العملية الدراسية، مشيرا إلى أن مصر ستتخذ القرار بعد مشاورة كافة أجهزة الدولة.
وأضاف خلال تصريحات له ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أنه في حال تعليق الدراسة في المدارس بشكل رسمي فإن هذا لن يعني منح الطلاب إجازة بقية العام الدراسي.
وقال شوقي: "إذا تم منح الطلاب إجازة فسيتم تعويضها في نهاية العام، ولو عطلنا الدراسة شهر سنؤخر انتهاء العام الدراسي شهر".
وأشار "شوقي" إلى إن إعلان تأجيل الدراسة في مصر بسبب فيروس كورونا، يعني أن هناك وباء في الدولة، وهذا ليس صحيح، وسيؤثر على الدولة في مجالات مختلفة.
ولفت "شوقي" إلى أنه ليس هناك تعنت في مسألة تأجيل الدراسة، ولكن ليس هناك ما يستدعي التأجيل، منوها إلى أنه لو اضطررنا تأجيل الدراسة شهر على سبيل المثال، فأن العام الدراسي سيمتد شهر مماثل، معقبا: "لو أخدنا إجازة شهرين هنعوضهم، ومحدش هينجح إلا لما ياخد السنة الدراسية كاملة".
وأضاف وزير التربية والتعليم، أن البعض يتصور أنه لو تم إغلاق المدارس، فأن مصر ستنجو من الكورونا، وهذا ليس صحيح، مؤكدا أنه لو هناك ضرورة لتأجيل فإن الدولة لن تتأخر.

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