مخطط الإخوان لترويج الأكاذيب حول "كورونا" بمصر

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كشف الدكتور محمد الباز، خطة الإخوان الإرهابية لترويج الأكاذيب والادعاءات حول استغلال فيروس كورونا، من أجل ضرب الاقتصاد المصري، واستهداف مؤسسات الدولة لهدمها، عبر هذه الأكاذيب التي يتم ترويجها عبر صفحات الإخوان بمواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف "الباز"، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة"، المذاع على شاشة "المحور"، أن جماعة الإخوان تستهدف إثارة الفزع والذعر بين المواطنين من خلال هذه التسجيلات الصوتية التي يتم تداولها عبر "الواتساب"، ومواقع التواصل الاجتماعي، لضرب استقرار الدولة ومؤسساتها.
وتابع، أن هذه التسجيلات الصوتية المفبركة، تهدف للتأثير على الدولة المصرية من خلال هذه الأدوات والحيل الكاذبة التي تسعى لها هذه الجماعة الإرهابية، من أجل التشكيك في مؤسسات الدولة وحُسن إدارتها للأزمة.
وأوضح أن هذه التسجيلات الصوتية تحتوي على تحريض المواطنين بعدم النزول من المنازل ومنع الأطفال من الذهاب للمدارس، لتحقيق أهداف سياسية تحت ستار أكاذيب بث الرعب من الفيروس.

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