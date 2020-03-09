  • الثلاثاء 10 مارس 2020
  • بتوقيت مصر12:24 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا

مخطط الإخوان لترويج الأكاذيب حول "كورونا" بمصر

هالة زايد وزيرة الصحة

الصحة: ارتفاع عدد مصابي كورونا إلى 59 حالة

كورونا

تصريحات صادمة من "الصحة العالمية" بشأن "كورونا"

ارشيفية

أدوية «أون لاين» خارج السيطرة

من الفيديو

بالفيديو.. وفاة لاعب شهير داخل الملعب وزملاؤه السبب

رياض

«زي النهارده».. ارتوت أرض الجبهة بدماء عبد المنعم رياض

صلاة الجمعة

قرار عاجل من «الأوقاف» بشأن صلاة الجمعة

الشيخ محمد الغزالي

مات منفعلًا وما حدث في قبره قبل دفنه صادم

الدولار

الدولار يرتفع بشكل مفاجئ أمام الجنيه

ارشيفية

قرار عاجل بشأن صلاة الجماعة بالسعودية

السعودية.. ارتفاع مصابي "كورونا" إلى 20 حالة

عرب وعالم

المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

ارتفاع عدد مصابي كورونا بمصر.. والصحة العالمية تكشف الرقم الحقيقي

#

إسرائيل.. ارتفاع إصابات كورونا إلى 39

#

الحكومة تطلق منصة إلكترونية خاصة بفيروس كورونا

#

نيويورك تعلن حالة الطوارئ بسبب فيروس "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الإثنين، تسجيل 5 إصابات جديدة لفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 20.
وأوضحت الوزارة، في بيان، إن الحالات الأربع لمواطنين ثلاثة منهم عائدون من إيران والعراق، والخامسة لمصري قادم من مصر.
وقالت الوزارة إنه بالحالات الخمس الجديدة يصبح مجموع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا داخل المملكة 20 حالة.
وارتفعت عدد إصابات كورونا في السعودية، بالتزامن مع تدابير اتخذتها المملكة بينها تعطيل الدراسة ومنع الدروس الدينية وحلقات تحفيظ القرآن بجميع المساجد، ومنع الاعتكاف وتحديد 15 دقيقة لخطبة الجمعة.
كما رفعت السعودية عدد الدول التي علقت "مؤقتا" سفر المواطنين والمقيمين من وإليها إلى 14 دولة.
وحتى ظهر الإثنين، أصاب الفيروس أكثر من 111 آلاف حول العالم في 109 دول وأقاليم، توفي منهم أكثر من 3880، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

الوادى العظيم .. والذهاب الى ما سيأتي

د. هشام الحمامي

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الجالية المصرية بإيطاليا تكشف الأوضاع بعد تفشي "كورونا"
» "الوزراء" يحسم الجدل بشأن تعطيل الدراسة بسبب "كورونا"
» البنتاغون يتخذ تدابير وقائية ضد فيروس كورونا
» تونس تعلق الرحلات البحرية مع إيطاليا وتكتفي بهذا الأمر
» السعودية.. ارتفاع مصابي "كورونا" إلى 20 حالة
» الكويت تتخذ سلسلة إجراءات جديدة لمنع انتشار كورونا
» تل أبيب.. ارتفاع إصابات كورونا إلى 42 حالة
» "كورونا".. 1400 شخص في الحجر الصحي المنزلي بتونس
» الإسماعيلى يتعادل مع الجونة بهدف لمثله في الدورى الممتاز
» بعد رفض الاستئناف.. نجل "القذافي" أمام الجنائية الدولية
» وفاة أول حالة مصابة بفيروس كورونا في كندا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:53 ص

  • فجر

    04:53

  • شروق

    06:16

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:32

  • مغرب

    18:05

  • عشاء

    19:35

من الى
ارشيفية
أرشيفية
أصالة
التراويح
مجلس الدولة