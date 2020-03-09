تصريحات صادمة من "الصحة العالمية" بشأن "كورونا"

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قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الإثنين، إن تهديد فيروس كورونا المستجد أصبح "حقيقيا أكثر".
وأضاف غيبريسوس، في مؤتمر صحفي بجنيف السويسرية، أن انتشار الفيروس في العالم بسرعة، يشكل "وضعا مزعجا".
وأردف: "فيروس كورونا وصل إلى العديد من الدول، لقد أصبح تهديده حقيقيا أكثر".
وأوضح أن 93 بالمائة من حالات الإصابة جرى تسجيلها في 4 دول فقط (الصين، كوريا الجنوبية، إيران، إيطاليا).
وأفاد بأن "معظم المصابين بكورونا تمكنوا من الشفاء، حيث شفي 70 بالمائة من أصل 80 ألف مصاب في الصين".
وأشار إلى أن العديد من الدول وعلى رأسها الصين وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة، اتخذت تدابير عاجلة للوقاية من الفيروس.
وحتى ظهر الإثنين، أصاب الفيروس أكثر من 111 ألف شخص في 109 دول وأقاليم، توفي منهم أكثر من 3880، أغلبهم في الصين، إيطاليا، إيران وكوريا الجنوبية.
وأدى الفيروس إلى تعليق العمرة ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية في الكثير من الدول، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض، الذي أثار حالة رعب تسود العالم. -

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