» الكويت تتخذ سلسلة إجراءات جديدة لمنع انتشار كورونا

09 مارس 2020 - 10:40 م

اتخذت الحكومة الكويتية، الإثنين، سلسلة إجراءات جديدة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، شملت تمديد تعطيل الدراسة لأسبوعين إضافيين، وإيقاف إصدار تأشيرات الدخول للبلاد، وتعليق الأنشطة الرياضية حتى إشعار آخر.



جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الحكومة، طارق المزرم، خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الكويت، عقب اجتماع لمجلس الوزراء، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وقال المزرم، إن الحكومة قررت تمديد تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات والكليات الحكومية والخاصة والكليات العسكرية ومراكز وزارة الأوقاف لأسبوعين إضافيين، اعتبارا من الأحد 15 مارس/آذار الجاري حتى 26 من الشهر ذاته.

وكان مجلس الوزراء قرر تعطيل المدارس والجامعات مطلع مارس الجاري، لمدة أسبوعين تنتهي الخميس المقبل.

في السياق ذاته، أفاد المزرم بأن مجلس الوزراء قرر أيضا، إلزام جميع الجهات الحكومية بعدم السماح للموظفين الكويتيين وغير الكويتيين الخاضعين للحجر الصحي، بمباشرة العمل والالتزام بقواعد الحجر ومدته التي تحددها وزارة الصحة.

وأشار إلى أن الحكومة قررت إغلاق جميع صالات السينما والمسارح وصالات الأفراح العامة والخاصة وصالات الفنادق حتى إشعار آخر.

وذكر أن مجلس الوزراء قرر كذلك، تكليف وزارة الداخلية التنسيق مع وزارتي الخارجية والصحة، لإيقاف إصدار جميع سمات الدخول والتأشيرات، بحيث تكون محصورة على البعثات الدبلوماسية.

ولفت المزرم، أن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا شملت كذلك دعوة الاتحادات الرياضية إلى وقف النشاط الرياضي والمباريات الودية حتى إشعار آخر.

على صعيد متصل، أعلن وزير الصحة الكويتي باسل الصباح، مساء الإثنين، تماثل سيدة مصابة بكورونا للشفاء، لتكون الحالة الثانية التي يتم شفاؤها من الفيروس.

وقال الصباح، في تصريح صحفي، إن "التحاليل والفحوصات أثبتت أن تلك السيدة تماثلت للشفاء من أعراض الفيروس، وسيتم استكمال الفحوص العادية اللازمة لها قبل خروجها، الثلاثاء، من المستشفى".