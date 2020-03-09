» الإسماعيلى يتعادل مع الجونة بهدف لمثله في الدورى الممتاز

09 مارس 2020 - 09:50 م

انتهت أحداث مباراة الإسماعيلى والجونة، ضمن فعاليات الجولة الثامنة عشر للدورى الممتاز، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وأقيم اللقاء باستاد الإسماعيلية، حيث تقدم الإسماعيلى بالهدف الأول عن طريق باتريك كادو في الدقيقة 73 من عمر المباراة.

وجاء هدف التعادل ع طريق الزامبى والتر بواليا للجونة في الدقيقة 87.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الدراويش إلى 22 نقطة في المركز التاسع، بينما ارتفع رصيد الجونة إلى 20 نقطة في المركز الحادى عشر.