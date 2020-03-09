» وفاة أول حالة مصابة بفيروس كورونا في كندا

أعلنت السلطات الكندية، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في دار للمسنين.

ذكرت ذلك قناة "سكاي نيوز" الفضائية اليوم الإثنين، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل.

يذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدانوم جيبريسوس، حذر في وقت سابق من أن "خطر حدوث وباء" بسبب فيروس كورونا المستجد، الذي أصاب أكثر من 110 آلاف شخص جول العالم، "بات حقيقيا جدا".

وأضاف جيبريسوس في مؤتمر صحفي بجنيف: "بعدما انتشر فيروس كورونا في عدد كبير من الدول، فإن خطر حدوث وباء بات وشيكا جدا".