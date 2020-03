بالفيديو.. وفاة لاعب شهير داخل الملعب وزملاؤه السبب

09 مارس 2020 - 09:33 م

شهدت نيجريا يوم أمس الأحد حادثًا مؤسفًا، عندما فارق لاعب في الـ22 من عمره الحياة أثناء خوض مباراة فريقه بالجولة الـ23 من الدوري المحلي لكرة القدم.

وتوفى اللاعب الذي يدعى تشينيمي مارتينز لاعب ناساراوا يونايتد خلال مباراة فريقه أمام ضيفه كاتسينا يونايتد، وكان التباطؤ فى نقله للمستشفى من قبل زملائه، أحد دواعي عدم إنقاذه.

وسقط مارتينز البالغ 22 عاما على أرضية الملعب بشكل مفاجئ فاقدا للوعي، وبعد عدد من المحاولات الفاشلة لمساعدته على استعادة وعيه، تم اتخاذ قرار نقله للمشفى، ليتفاجئ الجميع بعدم وجود سيارة إسعاف ليتم نقله بسيارة أحد الإداريين.

وأكد الطبيب في المشفى بأن اللاعب وصل إليهم مفارقا الحياة.

AGONY! Nasarawa United players in tears after Chieme Martins was confirmed dead after Sunday’s NPFL clash vs Katsina United. Martins slumped following a collision, however, he gave up the ghost stranded as the Peugeot 406 ambulance stationed match venue did not start ???????????? pic.twitter.com/PbIms2NkXP — Shina Oludare (@sportingshina) March 8, 2020

وتحدثت العديد من التقارير بأن التأخير في نقل اللاعب إلى المشفى أدى إلى مفارقته الحياة، وأنه كان بالإمكان إنقاذ حياته في حال تواجد طاقم طبي أثناء المباراة.

ولم يعلن حتى الآن السبب الرئيسي للوفاة.





https://t.co/gkxcKngfuN has gathered that Chineme Martins a Nigerian defender has slumped and dies during league match in Nassarawa State,... https://t.co/RqFdZmFuGN pic.twitter.com/w8OEkoE1dT — NetworkOfNews Ghana (@NofNews_Ghana) March 9, 2020

في المقابل، وعند سماع صافرة نهاية المباراة بفوز فريق ناساراوا بثلاثية نظيفة، أخبر إداريو النادي اللاعبين بوفاة زميلهم لينهاروا على أرضية الملعب ودخل العديد منهم في نوبة بكاء حزنا على مارتينز.