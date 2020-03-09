  • الإثنين 09 مارس 2020
  • بتوقيت مصر10:11 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ارشيفية

أدوية «أون لاين» خارج السيطرة

من الفيديو

بالفيديو.. وفاة لاعب شهير داخل الملعب وزملاؤه السبب

رياض

«زي النهارده».. ارتوت أرض الجبهة بدماء عبد المنعم رياض

صلاة الجمعة

قرار عاجل من «الأوقاف» بشأن صلاة الجمعة

الشيخ محمد الغزالي

مات منفعلًا وما حدث في قبره قبل دفنه صادم

الدولار

الدولار يرتفع بشكل مفاجئ أمام الجنيه

فيروس كورونا

الصحة العالمية تصدم العالم: «كورونا أصبح وباء»

ارشيفية

قرار عاجل بشأن صلاة الجماعة بالسعودية

أردوغان وأمين عام الناتو

شاهد.. أردوغان يرفض مصافحة أمين عام «الناتو»

الفنانة الكويتية بشاير

فنانة كويتية شهيرة تجري عملية تحول جنسي (صور)

بالفيديو.. وفاة لاعب شهير داخل الملعب وزملاؤه السبب

عرب وعالم

من الفيديو
من الفيديو
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

بعد كورونا.. فنان شهير ينشر فيديو من داخل الحجر الصحي

#

قفز هربًا..تفاصيل مصرع لاعب كرة قدم شهير داخل فندق

#

وفاة لاعب سعودى شهير بعد صراع مع المرض

#

وفاة نجل لاعب برازيلى شهير

وفاة لاعب شهير

وفاة لاعب داخل الملعب

لاعب يموت بالملعب

وفاة لاعب نيجيري بالملعب

وفاة لاعب نيجيري

شهدت نيجريا يوم أمس الأحد حادثًا مؤسفًا، عندما فارق لاعب في الـ22 من عمره الحياة أثناء خوض مباراة فريقه بالجولة الـ23 من الدوري المحلي لكرة القدم.

وتوفى اللاعب الذي يدعى تشينيمي مارتينز لاعب ناساراوا يونايتد خلال مباراة فريقه أمام ضيفه كاتسينا يونايتد، وكان التباطؤ فى نقله للمستشفى من قبل زملائه، أحد دواعي عدم إنقاذه.

وسقط مارتينز البالغ 22 عاما على أرضية الملعب بشكل مفاجئ فاقدا للوعي، وبعد عدد من المحاولات الفاشلة لمساعدته على استعادة وعيه، تم اتخاذ قرار نقله للمشفى، ليتفاجئ الجميع بعدم وجود سيارة إسعاف ليتم نقله بسيارة أحد الإداريين.

وأكد الطبيب في المشفى بأن اللاعب وصل إليهم مفارقا الحياة.

وتحدثت العديد من التقارير بأن التأخير في نقل اللاعب إلى المشفى أدى إلى مفارقته الحياة، وأنه كان بالإمكان إنقاذ حياته في حال تواجد طاقم طبي أثناء المباراة.

ولم يعلن حتى الآن السبب الرئيسي للوفاة.

في المقابل، وعند سماع صافرة نهاية المباراة بفوز فريق ناساراوا بثلاثية نظيفة، أخبر إداريو النادي اللاعبين بوفاة زميلهم لينهاروا على أرضية الملعب ودخل العديد منهم في نوبة بكاء حزنا على مارتينز.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

الوادى العظيم .. والذهاب الى ما سيأتي

د. هشام الحمامي

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الإسماعيلى يتعادل مع الجونة بهدف لمثله في الدورى الممتاز
» بعد رفض الاستئناف.. نجل "القذافي" أمام الجنائية الدولية
» وفاة أول حالة مصابة بفيروس كورونا في كندا
» الداخلية: تعليق الزيارات في السجون 10 أيام
» الرقابة الإدارية تلقي القبض على نائب برلماني
» جماهير ليفربول تفاجئ "صلاح" بهذا الأمر
» تونس.. إلغاء جميع الرحلات إلى إيطاليا
» ارتفاع لمستوى تاريخي.. تعرف على أسعار الذهب اليوم
» 25 إصابة بكورونا فى فلسطين
» عقوبات كبيرة في الدوري السعودي
» شاب يخلع ملابسه أمام فتاة بالإسكندرية.. وهذا ما حدث

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:53 ص

  • فجر

    04:54

  • شروق

    06:17

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:32

  • مغرب

    18:04

  • عشاء

    19:34

من الى
ارشيفية
أرشيفية
أصالة
التراويح
مجلس الدولة