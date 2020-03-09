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أول تعليق من «كلوب» على تسجيل محمد صلاح هدفه الـ 20

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أشاد يورجن كلوب بأداء محمد صلاح ووصفه بالـ«عالمي»، عقب تسجيل المهاجم المصري الهدف العشرين له هذا الموسم يوم السبت في الفوز على بورنموث 2-1.

وبهذا الهدف، وصل الملك المصري للهدف رقم 70 له في 100 مباراة، كما ساهم في زيادة الفارق على الصدارة إلى 25 نقطة.

وللموسم الثالث على التوالي، يسجل محمد صلاح 20 هدفاً على الأقل، وهو الإنجاز الذي لم يتحقق منذ مايكل أوين في موسم 2002/2003.

وقال كلوب لموقع ليفربول: «صلاح لم يكن في حاجة لهذا الهدف ليثبت أنه من أفضل المهاجمين في تاريخ النادي، لكن من الواضح أن هذا يساعد على أن يتذكرك الجميع. هدف مهم للغاية وأداء رائع من مو».

«هو مهاجم رائع، هو مهاجم عالمي. أنا سعيد للغاية من أجله، وأعتقد أن لدى ساديو ماني الفرصة ليقوم بأشياء مماثلة. نحن بحاجة إلى جميع اللاعبين، وفي النهاية تكون في حاجة لم ينهي الهجمات بنجاح».


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