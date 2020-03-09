"الصحة" تحذر من فرق تدعي تعقيم المنازل بسبب "كورونا"

قالت وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة لم تقوم بتوجيه أي فرق وقائية للمنازل لتعقيمها إلا للأماكن التى ظهر فيها وباء كورونا نتيجة مخالطة شخص مصاب لأهل المكان أو تواجده لأى سبب من الأسباب به.

وأضافت الصحة في بيان لها الاثنين، أن أي فرق حرفتها تنظيف البيوت وتعقيمها تنتحل صفة وزارة الصحة، سيتم التعامل معها قانونا، مؤكدة أنه يجب التحقق من شخصية أى شخص سيؤدى عمل بالمنزل سواء خاص أو عام.

وتابعت الوزارة، أن بعض الأشخاص يستغلون الأزمات فى تحصيل مبالغ بشكل وهمى بادعاء تنظيف البيوت وتطهيرها وتعقيمها بسبب وجود وباء كورونا بادعاء أنهم ضمن فرق وزارة الصحة والسكان الوقائية.